pin it

like

Porque aparte de música, estos festivales te entregan una experiencia al incorporar dentro de su programación diferentes actividades y talleres que enriquecen tu asistencia a estos eventos. En Rock&Pop hicimos una lista de los imperdibles de este verano.

Festival WOMAD

Desde el 17 al 19 de febrero WOMAD (World of music, arts & dance) se tomará la Plaza de la paz en Recoleta para mostrar no solo música, sino que también artesanías, talleres, foodtrucks y mucho más. Entre el cartel están la Moral Distaída, Jambinai (Japón), Mehdi Nassouli (Marruecos) y más de 30 bandas serán las encargadas de darle vida a la instancia.

La entrada es gratuita, previa reserva aquí.

Rockódromo

Rockódromo es uno de los eventos del verano que no te puedes perder: no solo por el sólido cartel que cada año preparan, sino que también porque este año se celebrará el cumpleaños número 100 de Violeta Parra. Entre los ocho días que dura el encuentro, destacan: Macha & el bloque depresivo, Juanito Ayala, (Me llamo) Sebastián, Pedropiedra, Los Jaivas y Congreso, entre otros.

La entrada es liberada hasta que los recintos designados lleguen a su capacidad máxima. Más info en el evento oficial del encuentro.

Festival Nómade

Manquemapu, Purranque, se vestirá de música electrónica, arte y buena onda con el Festival Nómade. Durante febrero, este encuentro te invita a desconectarte de la tecnología y las redes sociales, para inmiscuirte en la naturaleza de la zona. Los tickets están disponibles aquí.

Te dejamos un video de la onda de Festival Nómade:

Vámonos pal’ campo

Este 3, 4 y 5 de febrero puedes acampar a las orillas del río San Pedro, Los Lagos, en compañía de música, talleres de diversa índole, así como de actividades que te invitan al reencuentro personal.

Entre las bandas invitadas figuran los chicos de Protistas y también Prehistóricos. La primera preventa ya se agotó, pero aún queda la segunda y la entrada general que tiene un valor de $11.000 que puedes comprar aquí.

Festival Surfbeats

11 de febrero, Pichilemu. Esas son las coordenadas para encontrarte con el Festival Surbeats que promete un día imperdible. Cultura profética, Ana Tijoux, Los Tetas, entre otros, son quienes integran el cartel de este encuentro musical al lado de la playa. ¿Qué mejor?

Las entradas en preventa ya se agotaron, pero las entradas generales siguen disponibles en este link.

Piknic electronik

En el Parque Cachagua, el 18 de de febrero se reunirán más de 20 artistas de la música electrónica quienes serán los encargados de prender el día en el recinto. Además de música, habrá gastronomía, actividades, entre otros. El evento tiene su origen en Canadá y Chile es el único país en Sudamérica en recibirlo.

¿Las entradas? Aquí.