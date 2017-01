Después de un año sabático, el cantante y compositor británico Ed Sheeran ha vuelto con todo y, tal como lo prometió, lanzó nuevo material.

Sorpresivamente fueron dos las canciones que liberó, adelantando su disco ÷: “Shape of you” y “Castle on the hill”, homenaje a su ciudad natal, Suffolk.

“Voy de camino, conduciendo a 90 por esas carreteras de campo, cantando ‘Tiny Dancer’. Echo de menos cómo me hacías sentir, de verdad, cuando veíamos el atardecer sobre el castillo de la colina”, dice el estribillo de la canción más emocional de los recientes lanzamientos. “‘Castle on the Hill’ es una canción de amor para Suffolk, no creo que nunca nadie lo haya hecho”, explicaba el cantante en una entrevista en BBC Radio1. “La escribí a mediados de 2015 y el vídeo lo rodamos allí, con gente de mi pueblo, de mi colegio”, añadía Sheeran.

Por otro lado, y sobre una base musical mucho más entusiasta de lo que estamos acostumbrados “Shape of you” habla del amor clásico que sobresale tras un rato de bar y que el propio Sheeran en la entrevista con BBC, precisó que “estuvo a punto de ir para Rihanna”. “Lo que pasó es que cuando empecé a cantarla me dí cuenta de que ella no iba a cantar esas letras”, comentaba entre risas el británico, “así que decidí quedármela”, añadió.

Ed Sheeran fue el artista más escuchado en Spotify en 2014 y en 2015 arrasó por todo el mundo con una gira mundial en la que, entre otros, repletó la pista atlética del Estadio Nacional y llenó tres noches seguidas el estadio de Wembley, con cerca de 270.000 asistentes en total.

Una vez finalizada aquella gira, desapareció durante un año… hasta hoy.