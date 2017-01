pin it

Con cerca de 28 pre candidatos presidenciales, donde sólo Ricardo Lagos, Alejandro Guillier y Felipe Kast han sido proclamados oficialmente por sus partidos políticos (aunque bien recordemos que el senador es independiente), en otros conglomerados la situación es un poco/muy tensa.

En el Partido Socialista, la cosa está compleja: Este jueves a las 17:00, su directiva se reunirá -otra vez- para buscar un acuerdo en materia presidencial y así darlo a conocer en el Comité Central de este sábado 21 de enero -día en que por cierto, Santiago estará en llamas por el calor infernal que estamos viviendo.

Adentro la cosa es un caos, aunque algunos intenten ponerle paños fríos. Las cosas se ponen más candentes teniendo por una parte a Guillier con apoyo de una parte del PS, a Insulza diciendo que no prestará su nombre “para una votación privada” y a Atria abogando por la democracia y llamando a primarias -al igual que el ex OEA- donde participen todos los militantes #TENSACALMA.

Pero eso no es todo: Los Laguistas están intentando de forzar de que los socialistas aboguen por un candidato común entre el PS y PPD, obviamente para apoyar en conjunto al ex Presidente, algo en lo que coincide el ex vocero de Gobierno, y como ahora le decimos de momento, el ciudadano Marcelo Díaz, quien en #JunglaRP indicó que debiesen “tomar una decisión política e ir con un candidato en común”.

Pero claro, hay otros que van por otra falange e incluso, hablan directamente de un quiebre dentro del Partido Socialista, como explicó el diputado Leonardo Soto a Rockandpop.cl: “Hay una división al interior del PS en torno a esas dos candidaturas y hay otras dos, como Atria e Insulza que no tienen respaldo relevante en la sociedad”.

De acuerdo a él la decisión de elegir un candidato debiese ser tomada por todos los integrantes de la colectividad por un tema de dar legitimidad democrática, y donde se sumen los nombres de Guillier y Lagos: “Alguno podrá cuestionar que no son del partido, pero en el pasado hemos apoyado a candidatos de contiendas distintas”. Recordemos que el parlamentario es uno de los que apoya al candidato del Partido Radical en la carrera presidencial.

Otros, como Camilo Escalona, plantean que el Comité Central del partido vote el sábado al candidato del PS: “Hay que hacer una primaria entre los dos candidatos más débiles, con todo respeto de José Miguel Insulza y Fernando Atria”, dijo a Cooperativa.

En fin. Lo único que pienso entre estos dimes y diretes, es en esa oportunidad en que Escalona encaró a Gómez en las primarias de 2009. ¿No lo recuerda? Gran momento de culto, que así como vamos, quien sabe si habrá una versión reloaded entre otros políticos.