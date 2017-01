pin it

Sucede que el distintivo en cuestión, es propiedad de la Cruz Roja y, del organismo que la gobierna, el International Committee of the Red Cross. Esa entidad se encarga de “proteger el símbolo de cualquier uso que no consideren conveniente”.

Los desarrolladores del videojuego Prison Architect, según informó PC Gamer, descubrieron esta particularidad al recibir un correo electrónico que les informaba que:

“Si el emblema de la cruz roja o signos similares son usados para otros propósitos, sin importar lo beneficiosos o inconsecuentes que puedan llegar a ser, el significado especial que este tiene, disminuirá. El emblema de la cruz roja y similares no son signos generales para ambulancias, salud, primeros auxilios, enfermería, medicina o similares. Además, no son signos que puedan utilizarse con propósitos comerciales, tales como campañas publicitarias o productos”.

Si hacemos memoria, es probable que recordemos haber visto más de alguna cruz roja en diferentes juegos de video y, efectivamente, es así.

Son muchos los juegos que utilizan el símbolo a pesar de la norma. El motivo principal, puede ser el desconocimiento, cuenta Gizmodo.

En el caso del juego de video Halo, aparecen algunos botiquines en la trama, los que han reemplazado la cruz roja por una letra “h”, obedeciendo la normativa antes señalada.