Netflix lanzó a la web su primer juego online, tipo arcade, en el que puedes escoger ser Mike Wheeler (Stranger Things), Piper Chapman (Orange is the new black), Pablo Escobar (Narcos) o Marco Polo.

Para jugarlo, no necesitas ser un experto en videojuegos porque solo debes presionar la barra espaciadora para comenzar la misión que depende del personaje que escojas.

Aquí te dejamos el link para huyas de Demogorgon o bien atrapar las gallinas de Litchfield.

Netflix Infinite Runner