Nardya Miller tiene 25 años y durante toda su vida tuvo que vivir con una dura enfermedad: fibrosis quística, la que ataca directamente los pulmones y el aparato digestivo. No obstante, durante 23 años pudo desarrollar su vida con normalidad, hasta que un trasplante de pulmones fue rechazado por su cuerpo once meses después de la operación.

El pasado miércoles, los doctores que la atendieron en el hospital de Brisbane, Australia, le dijeron a su familia y a ella que solo le quedaba una semana más de vida. Mañana se cumple el último día de este plazo, según indica el sitio Infobae.

Liam Fitzgerald, su prometido, se refirió a la triste situación y explicó que el problema principal no fue la fibrosis quística, sino la incompatibilidad del trasplante pulmonar al que se sometió dos años atrás.

Nardya, desde la habitación de cuidados intensivos en la que se encuentra internada, escribió unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram con la que, sin duda, ha logrado emocionar a todo el que las lee.

“Quizás te conocí toda mi vida. Quizás te conocí por diez años, tal vez tan solo un momento. Pero en menos de una semana nunca más te veré, nunca más veré tu rostro, nunca más te hablaré, tocaré, abrazaré. Pero siempre te amaré, y las amistades que construimos y los recuerdos que tuvimos. Las cosas no siempre se dan como las planeamos en vida, habrá muchas cosas que nunca tendré, lugares a los que nunca iré y cosas que no veré. Pero siempre estaré mirando. Siempre. Sonriendo. Porque estuve aquí. Nunca me rendiré. Como siempre. Ahora estoy simplemente dejándolo ir. Y por favor, les ruego que vivan sus vidas de manera plena”, escribió la joven.

En su cuenta de Facebook también escribió un conmovedor mensaje: