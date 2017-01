pin it

Este martes tuvimos en la 94.1 nada menos que a Denisse Malebrán, porque el jueves 19 de enero, Saiko se presenta en Club Amanda y de hecho, es el único show en Santiago que habrá dentro de un tiempo, por lo que la invitación está hecha desde ya, para una veraniega noche de música nacional.

Hablamos de su paso por La Cumbre del Rock Chileno, y claro, las críticas que se le hace al evento sobre su calidad de “rock” por la variedad de artistas que lleva. El paso de la banda nacional fue todo un éxito en el Estadio Nacional.

Pero no sólo eso: No pudimos perder la oportunidad de preguntarle por su paso por la Dirección Sociocultural de la Presidencia, donde trabajó de cerca con Sebastián Dávalos. Denisse volvió a enfatizar en que “la forma en que salí fue muy desagradable y no se la deseo a nadie”. También habló sobre lo sucedido con el Caso Caval, que cataloga de “daño irreparable” ya que “es la plata lo que a la gente la indigna”.

“Yo he sido nuera. La suegra no tiene por qué saber lo que yo hago”, dijo refiriéndose a la situación actual de la Presidenta Bachelet ante lo ocurrido con Natalia Compagnon.