Cuando iba en el colegio, por cada tres atrasos, nos suspendían. Ahora, si faltamos al trabajo, sin justificativo, se considera como falta grave. ¿Qué pasa en el Congreso? Se considera como bochorno.

Ya hace unos días, había fracasado una sesión por falta de quórum: se habló de multar a los ausentes que no justificaron con $90.000 de multa, de hacer un registro de inasistencias, se mostró en todos los medios, y hoy, VUELVE A PASAR LO MISMO. Al iniciar la sesión a las 10:30 de la mañana, sólo se encontraban 34 de los 120 diputados presentes en la sala, recordando claro que para darle inicio es de 38.

Claramente, comenzarán a salir los justificativos, y claro, se entiende si estaban en terreno o con licencia (real… No queremos dudar de nadie). Pero el asunto es más profundo: ¿Cómo se la saca un diputado que no va a su pega? ¿No debería existir una responsabilidad con tu electorado? ¿Con Chile? Lo peor de todo, “por no pensar mal”, es que sucede en época de verano.

En fin. Es impactante.