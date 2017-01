pin it

Si hubo un músico chileno que tuvo un gran año, ese fue Pedropiedra: Estrenó en junio su disco Ocho, portador de enormes canciones que acompañaron nuestro 2016 y con un lanzamiento en el Teatro Cariola que estuvo entre lo mejor del año.

Pero además, Pedropiedra, en conversación con #NacionRP en su especial de año nuevo, habló sobre los desafíos del 2017, compartió sus canciones chilenas favoritas y se paseó en su estilo por varios temas.

Por ejemplo, sobre el 2016, le llamó la atención “la onda que agarra la gente en las redes sociales. Como el santurronerío y el afán demente de tener una víctima el día para que toda la gente que nadie ha escuchado todas las estupideces que quiere decir y no le interesan a nadie, pueda descargarse contra esa persona. Como que nos hubiéramos puesto de acuerdo para odiar a una persona al día”.

Y justo esa reflexión se empalmó con uno de sus músicos chilenos favoritos: Cristobal Briceño. “A Briceño le tocó tragarse harto… a eso me refiero con el santurronerío. Como que él diga una opinión que tiene y que todos salgan a decirle que es un hijo de la no se cuánto… no encuentro que importe lo que le diga la gente”.

Sobre la Cumbre del Rock Chileno, Pedropiedra contó lo contento que se sentía con la invitación. “(El estadio Nacional) es como el gimnasio del colegio. Todos quisimos estar en esa representación de fin de año alguna vez”. Y a propósito de eso, también hablamos sobre la despedida de Jorge Gonzalez de los escenarios: “Está cansado, es un buen momento y un buen lugar que él eligió para decir ‘ya está bueno ya'”.

Incluso nos contó un detalle muy especial sobre el disco Trenes de su amigo: “Él cuando estaba haciendo el último disco ya sentía que le estaba pasando algo… porque ya tenía varios infartos en el cerebelo que fueron manifestándose con el tiempo. Es increíble escuchar el disco sabiendo eso porque empiezas a percibirlo en la música y se te empiezan a erectar los cabellos”

