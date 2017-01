pin it

Después de las denuncias en la justicia y las crudas revelaciones en redes sociales, Cristián Aldana, vocalista del grupo El Otro Yo, sigue tras las rejas desde el 22 de diciembre mientras se realiza su juicio por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en siete oportunidades.

Y en medio de su encierro, el cantante decidió comunicarse a través de carta con la edición argentina de la revista Rolling Stone para contar su experiencia, negar los cargos y asegurar que encontró consuelo en la religión.

Lo primero que le preguntaron fue por la forma de contacto a las víctimas, quienes declararon que Aldana las contactaba a través del chat de la página oficial de EOY, por mail y/o por teléfono. “La estrategia de Carolina Luján [su ex pareja y una de las tres querellantes] es lograr credibilidad por la mera reiteración de otros testimonios, que son el reflejo de sus propios intereses. Tienen un discurso único, prefabricado y encaminado a resaltar el morbo y la pornografía como “gancho” para vender sus mentiras. No existieron tales encuentros, individuales ni grupales. Ni siquiera tengo conocimiento personal con las denunciantes, más allá de que ellas, como seguidoras de EOY, hayan ido a los shows”.

Eso sí, confirma la relación con Carolina, con quien convivió durante el año 2007 y que denomina como único elemento verdadero en sus acusaciones. “Recuerdo esa etapa de puro amor y respeto, que trascendió el ámbito de nuestra intimidad, porque era una relación sana y feliz que compartíamos con nuestros familiares y amigos. Yo pasaba mucho tiempo con ella en la casa de sus padres y en determinado momento decidimos convivir. En esa época Carolina tenía 17 años y era muy independiente, no sólo de su familia, sino también de mí. Tenía sus propios proyectos, su banda de música, tocaba en distintos lugares y se movía a su antojo. En EOY teníamos una rutina agotadora de recitales y giras que provocaron celos y cuestionamientos de su parte, y con el tiempo, la ruptura. Mantuvimos una relación de afecto y amistad hasta el inicio de mi relación con Guillermina -la madre de mi hija-, cuando comenzaron las agresiones. Al principio sólo se trataba de un mero intento de seducción (y hasta acoso) que rechacé, para luego incrementar su ataque hacia mi esposa e inclusive hacia la banda”.

“¿De qué te arrepentís?”, le preguntan desde Rolling Stone. Y Aldana responde: “De no haberle dado la suficiente importancia a los ataques, de no haber recibido asesoramiento oportuno y de haber dejado pasar todo hasta que se precipitaron los acontecimientos. Me detuvieron sin oportunidad de defensa”.

Además, y sobre su tiempo en la cárcel, cuenta que no se encuentra en situación de aislamiento, aunque hay rutinas que no se salta. Además, tiene una guitarra donde puede tocar para la gente que lo acompaña y compone canciones. “Agradezco la aprobación de los que se animan a escucharme”, comentó.

Habla Cristian Aldana: “Estar en la cárcel es el infierno” – Rolling Stone Argentina