Alex Anwandter

El músico estrenó su última placa durante el segundo semestre de 2016 y su lanzamiento en el Teatro Caupolicán fue todo un éxito. También, la revista Rolling Stone coronó su nuevo disco como el mejor del último año de América Latina y además, es parte del cartel de Lollapalooza 2017. Anwandter ha cimentado su carrera de tal manera, que en la actualidad es uno de los grandes referentes musicales de esta parte del mundo.

Amarga Marga:

Mi arma blanca, disco que solo tiene hits, abrió los caminos de Amarga Marga. El álbum fue lanzado el 1 de diciembre del año pasado y ya se ganó un lugar dentro de los favoritos del pop nacional. La banda también integró carteles de festivales de grandes convocatorias, como lo fue Fluvial, y a su vez son nombre constante dentro de tocatas en bares y centros culturales. ¿Estrenarán algún videoclip? Esperemos que sí. Aquí te dejamos el disco completo.

Ases Falsos:

Ases Falsos también integró el ranking de la revista Rolling Stone, como parte de lo mejor de esta parte del mundo, por su tercer disco El Hombre Puede. La banda es carta fija para shows de grandes convocatorias, como lo fue la Cumbre del Rock Chileno, al igual que en las tocatas que mantienen la relación que tienen con sus seguidores. El peculiar sonido de Ases Falsos es algo que no te puedes perder para este año, año que estarán tocando en distintas ciudades su nuevo disco que puedes escuchar aquí.

ECSDLQHP:

Sin tener un disco publicado, El cómodo silencio de los que hablan poco se tomaron un espacio dentro de las tocatas nacionales. Comparten formación con Patio Solar, lo que no hace que tengan un sonido similar. ECSDLQHP ha sabido crear su onda melódica y sus puestas en escena. Sus presentaciones disponibles en YouTube, tenían a sus seguidores viendo los videos caseros que algunos asistentes a las tocatas publicaban. Run Run es su primer disco y ha dado mucho que hablar: por sus letras, las guitarras y la forma de hacer música. Sin duda es una de las bandas para seguir este año.

Fármacos:

Fármacos, desde Los días más largos, ha mostrado un estilo de hacer música que marca una diferencia. El protagonismo de las percusiones y el contenido de las canciones, hacen que la banda sume seguidores. El 2016 publicaron Estado de gracia, último disco que han mostrado en distintos escenarios, al igual que en videoclips que están disponibles en su canal de YouTube. Un pop perfecto, una simetría a nivel de composición. Así podríamos definir a Fármacos. Te dejamos su último clip “Quiero conocer tu mundo”

Liricistas:

El 27 de mayo del 2016, Liricistas anunciaba el aterrizaje de su último trabajo: Bon Voyage. El grupo que ya tiene 6 trabajos bajo el brazo, se consolidó como uno de los grandes referentes de la música hiphopera a nivel sudamericano por sus rimas y los beats que dan vida a sus canciones. Porque no solo se quedan con un dilema, sino que abordan distintas temáticas que están latentes y en las cuales retratan al ciudadano común. Las 15 canciones de Bon Voyage son un imperdible no solo para los seguidores del rap, sino que para cualquiera que goza de buena música.

Niños del cerro:

Niños del Cerro tuvieron un año de ensueño: en los premios Pulsar ganaron la categoría “Artista Revelación” por su disco Nonato Coo, disco que fue ovacionado en su lanzamiento en la Sala Master y que también los ha llevado a tocar diversos escenarios, como por ejemplo, al Teatro La Cúpula, teloneando a Mac De Marco en su última presentación en nuestro país. Y para este año, están preparando su segundo trabajo del cual no hay nada publicado hasta el momento. Aquí te dejamos una de sus canciones lema: Las Palmeras.

Patio Solar:

Patio Solar son una de las bandas headliners del nuevo pop chileno. Con letras juveniles y guitarras brillantes, han tomado lugar en variadas tocatas, así como también de festivales y de la feria Pulsar. Su último EP, Los movimientos, fue uno de los favoritos de 2016 de distintos sitios de música, así como también de sus seguidores que llenan cada lugar en donde Patio Solar hace sonar sus acordes. Para este año, la banda tiene anunciado un nuevo LP lo que mantiene la expectación respecto al rumbo musical que tomarán luego de la salida de una de sus guitarristas.

Planetario:

Con más de 50 presentaciones, Planetario ha tomado fuerza entre los músicos nacionales. Planetario es parte del nuevo sello discográfico Zilla Records y, sin haber publicado su primer trabajo, han compartido escenario con bandas como We Are The Grand y Ases Falsos. Prometen publicar un disco próximamente y también tienen confirmadas nuevas fechas en las que se podrá ver la puesta en escena que propone Planetario: una mezcla de pop e indie que será una buena banda sonora para este año.

We Are The Grand:

Han teloneado a Franz Ferdinand y a Aerosmith, solo por nombrar algunos. Ellos son We Are The Grand, banda santiaguina que ha sorprendido por sus composiciones, en su mayoría en inglés, como lo fue su primer disco. Estuvieron presentes en la versión 2015 de Pulsar y ahora son parte de line up de Lollapalooza y del festival Vive Latino. Al despertar fue el álbum que estrenaron el año que pasó, trabajo que los llevó a visitar el sur de Chile, así como también Colombia, Perú y México. Si no le has puesto oreja a We Are The Grand, te invitamos a escuchar su último single Se incendió.