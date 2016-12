Por si no sabías, We Are The Grand agotó todas las ubicaciones para su show de despedida 2016 en la sala SCD de Plaza Egaña.

El grupo, que es parte con la canción “Al Despertar” de nuestra lista de #RPLoMejor2016, y que estrenó hace algunas semanas “Se incendió“, el cuarto corte de su álbum Volver que lanzaron este 2016, celebrará este gran año el 29 de diciembre a las 20:00 horas.

Además, el 2017 de We Are The Grand ya contempla paradas en la Cumbre del Rock Chileno, Vive Latino (México) y Lollapalooza (Chile). Y para el segundo semestre del próximo año se espera la grabación de su próximo álbum de estudio.

