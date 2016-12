#RPUK 408 Los Singles del 2016 pt. I (211216)

408 RPUK (211216) SINGLES 2016 pt I THE LAST SHADOW PUPPETS – EVERYTHING YOU’VE COME TO EXPECT 1/4 RADIOHEAD – BURN THE WITCH a moon shaped pool 8/5 DAVID BOWIE – LAZARUS blackstar 8/1 DAUGHTER – DOING THE RIGHT THING not to disappear 15/1 SAVAGES – THE ANSWER adore life 22/1 MINOR VICTORIES – SCATTERED…