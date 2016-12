Todo comenzó cuando Rama, usuario de Twitter, se hizo cliente de una compañía de teléfonos celulares y esta, por error, le dio el número de un joven llamado Kevin. Esto provocó que le comenzaran a llegar mensajes en Whatsapp de personas que estaban convencidas de que hablaban con el tal Kevin. De un momento a otro, las conversaciones fueron adquiriendo un tono inesperado, tocando temas como el amor, las drogas y las armas. El sitio Magnet se contactó con el susodicho y le preguntó todo lo que queríamos saber.

Rama fue quien le entregó a la periodista el número actual de Kevin para que lo entrevistara. Tal como se ve en la imagen, Kevin se encuentra afectado por todo lo ocurrido, pues no le acomoda que tanta gente se haya enterado de detalles de su vida. Eso sí, a la primera oportunidad que tiene, se encarga de decirnos que no es un “villero”.

También aclaró todo el enredo con el tema de sus novias.

Y la pregunta crucial… ¿Qué pasa con los Brayans?

Un episodio que causó gran intriga, fue lo que ocurrió con una amiga que habría encerrado en el baño.

Finalmente, Kevin se despidió y entregó algunas palabras a través de dos audios. “La verdad es que no sé qué hacer. Hay mucha gente que me está apoyando pero hay mucha que también me odia”, señaló Kevin y agregó que “muchísimas gracias, no sé qué decir, me enamoró tu voz (la de la periodista), voy a ver qué onda con todo esto, porque la verdad es que me está sorprendiendo mucho. Las vueltas de la vida, ¿no? Todo esto es nuevo para mí, menos mal que toda la gente se lo tomó bien, pero acá en Argentina la gente que me conoce se lo tomó medio mal”.