Cargando video...

El animador, junto al resto equipo del programa “Bienvenidos” sufrieron un incidente en vivo que dejó a varios lesionados.

Este miércoles, Martín Cárcamo fue víctima de un doloroso accidente en plena transmisión del “Bienvenidos”, luego de que un vinilo del concurso “bicidisco” explotara y llegara directamente a su zona genital. Y aunque no fue el único afectado, Tonka Tomicic también tuvo su parte, lo cierto es que es quien más mal lo pasó.

“Pensé que me habían tirado un piedrazo o un postonazo desde el cerro. De repente veo el pedazo de disco, que habría sido de 10 centímetros y me tiré al suelo de puro dolor. El director me hablaba por el audífono para que siguiera con el concurso y mis compañeros creyeron que estaba bromeando”, contó a la salida del canal el animador a Las Últimas Noticias.