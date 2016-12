Luego de su muerte el pasado 25 de diciembre, se están revelando aspectos desconocidos de George Michael que están revolucionando a Internet y a sus fanáticos.

Uno de los comentarios que más se ha divulgado es que el cantante era un increíble y humilde filántropo. A continuación algunas historias, recopiladas por el sitio Mirror, en el que se puede apreciar una nueva faceta de este ícono de la música.

1. Anónimamente donó £15,000 a una mujer para su tratamiento

Entre las historias se encuentra el relato del presentador del programa Pointless, Richard Osman, quien señaló que el músico donó de manera anónima un total de £15,000 a una mujer que no podía costear su tratamiento de fertilización in vitro.

Osman compartió la historia a través de su cuenta de Twitter y especificó que una mujer llamó a Deal or No Deal diciendo que necesitaba dicha cantidad de dinero. Al otro día, George Michael se contactó con el programa de manera secreta y le dio el dinero.

2. Donó £25,000 a alguien que no conocía y que tenía deudas

Una persona contó que el fallecido artista fue visto en un café ayudando a un extraño que estaba llorando por las deudas que tenía. Como siempre le interesaba realizar estas acciones en el anonimato, decidió dejarle un cheque con £25,000 a la mesera para que esta se lo diera a la persona cuando él se retirara.

3. Era voluntario en un albergue

Otro secreto que salió a la luz pública fue que George Michel era voluntario anónimo en un hospedaje para desvalidos. Él mismo le habría pedido a las demás personas que mantuvieran la información en privado.

4. De forma anónima donó millones a la organización caritativa ChildLine

La presidenta de la fundación ChildLine, Dame Esther Rantzen, informó a la Asociación de Prensa que “por años él ha sido el más extrordinariamente generoso filántropo, dando dinero a ChildLine, pero ha sido determinante en no hacer su generosidad pública, por lo que nadie fuera de la organización supo cuánto le ha dado a los niños más vulnerables de la nación”.

5. Mantuvo pequeñas organizaciones de caridad a flote

Un mujer en Twitter escribió que había hablado con alguien de una organización caritativa y que le habían asegurado que “solo estaban a flote” gracias a George Michael.

6. Apoyó a las enfermeras del Servicio Nacional de Salud

En 2006, el artista dio un concierto especial y gratuito para las enfermeras del Servicio Nacional de Salud de North London. En ese momento anunció que sería en anfitrión del evento en agradecimiento a las profesionales que cuidaron a su fallecida madre. Una de ellas afirmó que “él nos hizo sentir a todas especial. La gente dice gracias, pero que George lo diga públicamente se siente bien”.

7. Le entregó una importante cifra de propina a una mesera

La escritora Sali Hughes dio a conocer que el artista le dio un total de £5,000 de propina a una mesera, pues era estudiante de enfermería y estaba con deudas.

8. Donó sus regalías

George Michael donó todas las regalías de su single” Jesus To a Child”, que obtuvo el número uno en 1996, a una organización de caridad. En esa línea, también hizo entrega de las ganancias de “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, las que fueron a parar al centro de ayuda de enfermos de Sida, London Lighthouse, y a la organización de caridad para niños, Rainbow Trust.

9. Salvó el piano de John Lennon

En el 2000, el artista le compró a un coleccionista el piano de John Lennon, con el que compuso Imagine. De manera posterior lo donó al museo Beatles Story, en Liverpool, para que pudiera quedarse para siempre en la ciudad del ex Beatle.