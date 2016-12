La actriz Carrie Fisher, reconocida por interpretar a la Princesa Leia en Star Wars, se encuentra estable en un hospital de Los Ángeles luego de sufrir un ataque al corazón durante la jornada del pasado viernes, en un vuelo.

Desde el minuto en que la triste noticia salió a la luz pública, las redes sociales se llenaron de afectuosos mensajes de apoyo a la actriz.

El actor Mark Hamill, quien dio vida a Luke Skywalker en la exitosa trilogía, también quiso apoyar a su compañera y le dedicó emotivas palabras en su cuenta de Twitter, según indica Huffington Post.

as if 2016 couldn’t get any worse… sending all our love to @carrieffisher

— Mark Hamill (@HamillHimself) 23 de diciembre de 2016