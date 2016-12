Si alguna vez llegas a toparte con Jennifer Lawerence, te recomendamos que ni te acerques.

Porque en entrevista con el Daily Telegraph, explicó por qué suele no ser todo lo dulce y buena onda que se ve al otro lado de la pantalla: “Creo que la gente, los extraños, piensan que somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen. Pero yo no los conozco”, explicó la ganadora del Oscar.

“He empezado a ser algo maleducada y a encerrarme en mí misma porque tengo que proteger mi burbuja. Pienso: ‘Tengo un trabajo raro, no dejes que sea tu realidad’. Eso es más importante para mí que el hecho de que alguien piense que soy grosera”, agregó.

“Así que dejo claro con mi lenguaje corporal que no quiero estar hablando con un extraño. Y si siguen hablándome, simplemente me vuelvo maleducada. No digo nada, pero estoy en plan ‘mmmm, sí, no, ok, adiós'”, dijo Lawrence, que recientemente estrenó junto a Chris Pratt “Passengers”, película ideal para ver en el fin de semana largo.