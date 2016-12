Diciembre es sinónimo de Navidad, celebraciones, pero también de muchas compras y un poco de estrés. Si te sientes abrumado con lo ajetreado del mes y necesitas un par de días para estar tranquilo, en tu cama y viendo algo entretenido, esta noticia es para ti.

Revisa a continuación la recopilación, realizada por Sopitas, de los mejores capítulos navideños de series de televisión:

1. Seinfeld / Temporada 9, episodio 10 / The Strike

En este episodio se celebra una nueva festividad llamada Festivus, que tiene como finalidad reunirse a cenar para hablar de todas las maneras en que te decepcionaron durante el año. Kramer, a diferencia de George Costanza, es el primero que se entusiasma con la idea de poner en práctica la nueva tradición.

2. The Office / Temporada 2, capítulo 10 / Christmas Party

Entre todos deciden jugar al amigo secreto para celebrar Navidad. Todo iba bien hasta que Michael Scott recibió un regalo hecho a mano que lo decepcionó. Con el afán de obtener un regalo que cumpliera sus expectativas, inventa una nueva dinámica para intercambiar nuevamente los regalos.

3. Friends / Temporada 7, episodio 7 / The one with the Holiday Armadillo

Ross toma la decisión de enseñarle a su hijo Ben las tradiciones judías de Hanukkah, para que conozca una alternativa a Santa Claus. Para su decepción, y alegría nuestra, solo encontró un difraz de un armadillo.

4. Los Simpsons / Temporada 1, episodio 1 / Simpsons Roasting on an Open Fire

Este es el primer capítulo de toda la serie y está marcado por emotivos momentos. Aquí Homero, a diferencia de las nuevas temporadas, es más consciente de sus sentimientos e intenta salvar la Navidad de su familia luego de quedar sin trabajo.

5. A Charlie Brown Christmas

Este tierno dibujo animado también tiene un capítulo dedicado a la Navidad. Todo comienza cuando Lucy le propone a Charlie Brown que dirija la obra de teatro navideña de la escuela. Todo se torna un poco complicado, pero luego ocurre un inesperado giro.

6. Especial de Navidad de Black Mirror: White Christmas

John Hamm es quien protagoniza esta historia en la que se puede bloquear a las personas en la vida real o generar dobles para que hagan el trabajo más pesado. Así como la tecnología ha avanzado, el sistema judicial y los castigos, también.