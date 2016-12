Una enorme noticia para todos los fans de “Stranger Things”: Una de las protagonistas de la serie de Netflix vendrá a Chile para la próxima Comic Con, a celebrarse del 26 al 28 de mayo en el Espacio Riesco.

Fue la propia Millie Bobby Brown quien anunció a través de sus redes sociales que en el marco de una gira Sudamericana donde recorrerá Brasil, Argentina y Chile, estará viendo a sus fans de este lado del mundo.

“Estoy muy emocionada por verlos. ¡Preparen sus disfraces!”, dijo la actriz de 12 años en el mensaje que puedes ver más abajo.

Aún no salen a la venta las entradas, pero apenas sepamos, te contamos.

Yay🎉🎉🎉🎉 see you there! pic.twitter.com/9FKfidOEYx

— Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 21 de diciembre de 2016