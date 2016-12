Les presentamos el primer capítulo de Santiago Dubwise R&P, donde exploramos el universo de la música reggae.

El comienzo de este viaje fue con Dennis Brown, uno de los cantantes mas destacados de Jamaica y creador de grandes hits desde los 12 años, tanto en Jamaica como en UK.

Además, algunas producciones del 2016 para comenzar a repasar y grandes clásicos para que conozcas mejor este mundo.

¿Qué escuchamos en el primer episodio? acá la lista y más abajo, podrás revivirlo:

Black Slate – Reggae Feeling

Dennis Brown – Concentration

Dennis Brown – Let love in

Dennis Brown – Man Next door

Dennis Brown – Should I

Sista Nancy – Bam Bam

Ranking Fox – In his Name

Yann Sax – Chant his Name

Sister Sherin – Trod Along

African Princess – Jah Children Cry

Michael Roots – Jah jah Bless

Cultivator – Hear the voice of Love

Burning Spear – The Sun