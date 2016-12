pin it

Existe el pensamiento generalizado de que el 2016 ha sido un año para el olvido. Murieron grandes celebridades, entre ellos Mohamed Ali, Gene Wilder, Alan Rickman, Prince, David Bowie, Leonard Cohen y George Michael, lo que se suma el pesimismo en torno al Brexit y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos.

Todo lo malo ocurrido durante el año que estamos a punto de despedir fue tomado por la productora estadounidense Friend Dog Studios, que lo convirtió en la premisa para crear el tráiler de una película de terror, protagonizada por un sanguinario 2016 con forma humana, publica Verne.

“2016: The movie” es el tráiler de una falsa película, que no hace más que parodiar a través de todos los clichés del cine de terror hollywodense el pensamiento generalizado de que este año ha sido terrible para la humanidad. Es difícil que alguien no esté de acuerdo.

El vídeo comienza en la inauguración del departamento de la pareja protagonista, una fiesta que coincide con el inició del 2016. Mediante una sucesión de imágenes, los peores momentos del año aparecen en pantalla, entre los que la productora incluye los mannequin challenge y los disparos contra el gorila Harambe.

Entonces los protagonistas comprenden que algo raro está pasando, y con la muerte de Carrie Fisher ya no queda duda. El 2016 aparece en forma humana y está dispuesto a continuar haciendo desastres, mientras de fondo suena la terrorífica voz de una niña acompañada del monótono sonido de un piano, para completar los clichés.

El tráiler fue publicado en YouTube, donde acumula más de 400.000 vistas. Uno de los responsables de la productora, que también actúa en el tráiler, lo compartió en Twitter en un mensaje que ha sido retuiteado 70.000 veces.