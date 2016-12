pin it

Hay recuentos para todo, y Shazam no podía quedar ausente de esta enorme lista de cosas que pasaron por el 2016, como cuáles fueron las canciones más buscadas, aquellas que necesitábamos tener en nuestra lista de Spotify para escucharlas a cada rato… Y entre ellas tenemos:

SIA – “CHEAP TRHILLS”

KUNGS VS COOKIN’ ON 3 BURNERS – “THIS GIRL”

ALAN WALKER ft. ISELIN SOLHEIM – “FADED”

El resto de la lista de los 10 temas más buscados sigue con:

Mike Posner – “I took a pill in Ibiza”

Twenty One Pilots – “Stressed Out”

Lukas Graham – “7 years”

The Chainsmokers ft. Daya – “Don’t let me down”

Imany – “Don’t be so shy”

DNCE – “Cake by the ocean”

Justin Bieber – “Love yourself”

En tanto, hay otras categorías como el artista más buscado, que fue Drake, mientras que en la categoría rock (?) aparece Coldplay con “Hymn for the weeknd”, y en R&P, “Starboy” de The Weeknd.