El medio Daily Telegraph informó que Margot Robbie se habría casado de forma secreta con el director de cine Tom Ackerley.

Los rumores aumentaron aún más luego de que la actriz que interpretó a Naomi Belfort en The Wolf of Wall Street, publicara una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece mostrando su anillo, a través de una particular pose que sacó aplausos entre los usuarios de la red social.

Una foto publicada por @margotrobbie el 19 de Dic de 2016 a la(s) 7:56 PST

Diversos medios australianos interpretaron la imagen como una confirmación del matrimonio. Sumado a esto, el sitio News publicó algunas fotografías de la ceremonia.

Cabe decir que todos los preparativos se realizaron de manera secreta, pues ni siquiera los invitados sabían a dónde se llevaría a cabo el matrimonio.

Los familiares y amigos se reunieron en diferentes puntos de la ciudad Byron Bay, donde algunos buses los recogieron para llevarlos a la ubicación correspondiente.