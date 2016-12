No es un simulacro: Pedro Pascal, uno de los chilenos que mejor la ha hecho en el extranjero, y particularmente en Hollywood donde ha cosechado papeles inolvidables y fama planetaria, anda por estos lados.

Así lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, donde celebró el regreso a sus tierras con un ceacheí y con una foto familiar.

Pascal nació en Santiago en 1975, en una familia que tuvo que irse al exilio durante la dictadura a Estados Unidos, donde se crío entre Orange County, California y San Antonio, Texas.

El actor ha participado en series como Buffy la Cazavampiros, Law & Order, Nurse Jackie, CSI, y Homeland, pero el personaje que lo hizo un imprescindible fue Oberyn Martell en Game Of Thrones y Javier Peña en Narcos, la serie de Netflix que relata la historia de Pablo Escobar.

Lo bueno es que vari@s fans se lo han encontrado y han publicado su foto en redes sociales, mientras que much@s más ya andan en su búsqueda:

